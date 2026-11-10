Minedu construirá colegio en Huánuco con inversión de S/12 millones mediante obras por impuestos

El Ministerio de Educación (Minedu) hará realidad la construcción del nuevo local de la Institución Educativa 32390, ubicada en la zona rural de la región Huánuco, con una inversión de S/12.14 millones mediante el mecanismo de obras por impuestos.

Con ese fin, el Minedu ya ha convocado al proceso de selección para que entidades privadas participen en la supervisión del proyecto y presenten sus propuestas del 3 al 11 de noviembre. El proceso se encuentra en la etapa de convocatoria y publicación de bases.

El proyecto, que beneficiará a los estudiantes de nivel primaria con mejores condiciones para el aprendizaje, comprende la construcción de infraestructura y el equipamiento de la IE 32390 ubicada en la localidad Progreso, distrito de Llata, provincia de Huamalíes.

El Minedu invita a las entidades privadas supervisoras a revisar la convocatoria y las bases para conocer los requisitos y participar en el proceso de selección. La documentación oficial está disponible en los portales del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), el Minedu y ProInversión.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Minedu para hacer realidad la mejora de la infraestructura educativa en las zonas rurales de Huánuco mediante el mecanismo de obras por impuestos.