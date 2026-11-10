ONP gana premio nacional por capacitar a adultos mayores en tecnología

Realizar un trámite previsional en la computadora o celular, hacer una videollamada con sus familiares a través de algún aplicativo y explorar el campo de la inteligencia artificial, son algunas de las capacidades adquiridas por los adultos mayores que asisten a Yuyaq ONP. Esta iniciativa denominada “Tecnología que une” demuestra que nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos y reforzar así su autonomía.

Este esfuerzo de la ONP obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, organizado por Ciudadanos Al Día (CAD) en la categoría: Inclusión Social. Es así como el trabajo realizado por la Oficina de Normalización Previsional, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, destacó entre más de 100 instituciones públicas participantes de todo el país y fue reconocido en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional.

El presidente ejecutivo de la ONP, José Ernesto Vidal Fernández, expresó su satisfacción por el premio que recibió en compañía del equipo que hace posible cerrar las brechas de alfabetización digital entre los pensionistas.

A través de este programa que incluye los cursos de computación y uso de celular inteligente, los adultos mayores exploran las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, aplicativos, redes y aprenden a realizar por internet los trámites y servicios de la ONP.

En Yuyaq ONP, no solo se busca que los adultos mayores aprendan a utilizar un dispositivo digital, sino transformar vidas, devolver autonomía y conectarlos con el mundo actual, demostrando que desde el sector público se pueden diseñar e implementar soluciones innovadoras, eficientes y centradas verdaderamente en el ciudadano, posicionando el servicio y la ONP como referentes en políticas de inclusión digital y envejecimiento activo en el Perú.