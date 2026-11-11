Keiko Fujimori justifica viaje a China y responde a críticas por ausencia en despedida del papa

La presidenta pidió evitar que la visita pastoral del sumo pontífice sea politizada, mientras continúan los preparativos para su recepción oficial en Palacio de Gobierno.

La presidenta Keiko Fujimori justificó su próximo viaje a China, programado del 15 al 21 de noviembre, pese a los cuestionamientos de sectores de la oposición por su ausencia en la misa de despedida del papa León XIV, prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

En declaraciones a RPP, la mandataria aseguró que su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) responde a compromisos de Estado que no pueden ser postergados.

"He visto alguno de los cuestionamientos, jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante. Pero en las circunstancias por las que estamos atravesando también en nuestro país y con el fenómeno El Niño, también es fundamental participar de las reuniones de APEC en la que hay una reunión programada con el presidente Xi Jinping el 17 (de noviembre)", manifestó

VIAJE A CHINA GENERA DEBATE POLÍTICO

Las críticas también se trasladaron al Senado, donde se debate el Proyecto de Resolución Legislativa 22, iniciativa que autorizaría la salida del territorio nacional de la mandataria y dejaría el despacho presidencial a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta.

La presidenta insistió en que la llegada del papa León XIV debe ser recibida como un acontecimiento de alegría para el país fortaleciendo la unidad entre todos los peruanos. "Estamos ultimando todos los detalles [...] tenemos tres coros de niños que están practicando, entre estos coros está el coro de Conadis, así que va a ser muy, pero muy hermoso, el recibimiento que con tanto cariño estamos preparando al papa León XIV" , indicó.

PALACIO DE GOBIERNO ULTIMA PREPARATIVOS

Por otro lado, las actividades por la llegada del papa contemplan honores de Estado y una recepción protocolar por ambas autoridades en la sede gubernamental. Ante esto se instalaron vallas metálicas y se rentigió el acceso a la Plaza Mayor.