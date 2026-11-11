Joven de 27 años es asesinado de un balazo mientras compartía con sus amigos en San Martín de Porres

Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo mientras compartía con sus amigos. El hecho ocurrió a pocos metros del cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a Exitosa Noticias, la víctima identificada como Luis Humberto Inga Castro, se encontraba reunida con un grupo de amistades junto a su motocicleta cuando fue atacada por un sujeto armado.

Según testigos, el presunto sicario cruzó un arenal que divide la avenida principal de la auxiliar y efectuó un único disparo contra el joven. Tras cometer el crimen, el atacante cruzó nuevamente la pista para abordar una motocicleta que era conducida por un cómplice y ambos huyeron con rumbo desconocido.

Diligencias e hipótesis

Efectivos de la comisaría de Sol de Oro llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y trasladaron la motocicleta de la víctima a dicha dependencia mientras esperaban la llegada de los peritos de Criminalística para el levantamiento del cuerpo. De manera preliminar, las autoridades no descartan que el homicidio responda a un presunto ajuste de cuentas.

Más ataques en el distrito

Este hecho se registra a pocos días de otro atentado en el mismo distrito, ocurrido hace cuatro días, cuando un ciudadano venezolano de 32 años fue baleado por dos sujetos en motocicleta. La víctima recibió cinco impactos de bala y permanece en estado grave en el hospital Luis Negreiros, mientras la Policía Nacional realiza las diligencias para capturar a los responsables.