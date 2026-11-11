Congestión vehicular y posibles cierres de vías por llegada del papa León XIV al Perú

El primer recorrido del pontífice comprenderá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. LAP advirtió sobre posibles cierres temporales y pidió a los usuarios del aeropuerto anticipar sus viajes.

La llegada del papa León XIV al Perú viene generando complicaciones en el tránsito vehicular del Callao, donde se registra congestión de leve a moderada intensidad en las principales vías de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, principalmente en las avenidas Elmer Faucett y sus intersecciones.

Los puntos con mayor carga vehicular se ubican a la altura de la División de Seguridad Aeroportuaria y en los cruces de las avenidas Faucett con Morales Duárez y Guardia Chalaca. A este panorama se le suma las restricciones debido a las obras de construcción de la Línea 4 del Metro de Lima.

Asimismo, la Municipalidad del Callao anunció que aplicará medidas especiales de control vehicular este miércoles 11 de noviembre, entre el mediodía y las 6:00 p. m. Asimismo, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, recomendó a los usuarios tomar sus precauciones ante posibles restricciones.

PAPA LEÓN XIV SE TRASLADARÁ HACIA EL CENTRO DE LIMA

El monseñor Guillermo Inca Pereda, informó que el primer recorrido del Santo Padre será desde el terminal aéreo hasta el Centro de Lima. Para este desplazamiento, el pontífice utilizará un vehículo cerrado y recorrerá las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil.

Asimismo, se prevé la implementación de restricciones temporales en las vías comprendidas dentro de este trayecto, lo que también podría incrementar la congestión vehícular.

TOMAR SUS PRECAUCIONES

Por otro lado, la concesionaria Lima Airport Partners exhortó a los pasajeros y usuarios del aeropuerto Jorge Chávez a considerar los posibles cambios en la circulación vehicular y salir con anticipación para evitar contratiempos.