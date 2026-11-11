Senamhi advierte precipitaciones y descargas eléctricas durante visita apostólica de León XIV

Las lluvias pronosticadas de fuerte a extrema intensidad estarán presentes en la visita apostólica del papa León XIV al Perú. Esta información fue corroborada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), quién indicó que las precipitaciones continuarán en la sierra y la costa norte hasta el sábado 14 de noviembre.

El pronóstico cobra especial relevancia debido a que el itinerario del Santo Padre contempla visitas a Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa, entre otras localidades.

El Senamhi advirtió que las lluvias en la región andina estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar.

SENAMHI ALERTA LLUVIAS EN 18 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para el jueves 12 de noviembre se esperan acumulados de entre 4 y 10 milímetros por día en la costa norte; de 5 a 20 milímetros en la sierra norte; y de 6 a 20 milímetros en la sierra centro. En la sierra sur, las precipitaciones podrían alcanzar valores cercanos a los 27 milímetros diarios.

Las regiones comprendidas en esta alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. En tanto, Tumbes registraría lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en el interior de Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

INDECI EXHORTA A REFORZAR MEDIDAS ANTE POSIBLES HUAICOS

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y municipales mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación para facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras ante posibles huaicos y deslizamientos.