Portal energético 11-11: las prácticas que recomiendan para atraer nuevas oportunidades

Miles de personas realizan prácticas de manifestación, meditación y gratitud. Conoce qué recomienda la numerología para esta fecha y cuáles son las acciones que deberías evitar.

Cada 11 de noviembre, una fecha particular despierta el interés de miles de personas en distintas partes del mundo debido a su significado dentro de la numerología y las corrientes espirituales, convirtiendo al 11-11 en una jornada asociada a la manifestación de deseos.

Según estas creencias, el número 11 posee un significado especial al ser considerado una cifra maestra relacionada con la intuición, la conexión interior y el despertar de la consciencia.

Asimismo, el denominado portal energético 11-11 ha ganado popularidad en redes sociales y comunidades espirituales, donde se comparten recomendaciones sobre lo que se debería hacer y evitar durante esta jornada.

¿QUÉ ES EL PORTAL 11-11 Y QUÉ ACTIVIDADES SE RECOMIENDAN?

El número 11 dentro de la numerología es considerado una cifra maestra que simboliza la intuición y el crecimiento espiritual. Bajo esta interpretación, el 11 de noviembre se presenta como un momento propicio para detener la rutina, conectar con uno mismo y visualizar los propósitos que se desean alcanzar.

Otra de las actividades recomendadas es dedicar unos minutos a la gratitud, reconociendo las experiencias positivas y las oportunidades que se han presentado durante el año, asimismo se recomienda realizar ejercicios de meditación y realizar prácticas de suma limpieza.

¿QUÉ NO DEBES HACER DURANTE EL PORTAL ENERGÉTICO?

Por otro lado, las recomendaciones vinculadas con esta creencia es manifestar deseos desde la desesperación o intentar influir en las decisiones y sentimientos de otras personas, priorizando el amor propio y no cayendo en la ansiedad por esperar que el reloj marque las 11:11 sin sentir presión por cumplir rituales específicos.