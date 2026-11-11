Papa León XIV culmina su visita en Argentina y emprende viaje al Perú

Tras concluir su visita apostólica a Argentina, el papa León XIV emprendió su viaje al Perú, país que se prepara para recibirlo en medio de la expectativa de miles de creyentes.

ACTUALIZACIÓN EN VIVO:

12:40 p.m.: El avión ha despegado y se espera que León XIV llegue en horas de la tarde a Lima.

12:30 p.m.: El papa León XIV se despidió de Argentina mediante su cuanta oficial de X.

12:25 p.m.: Torre de Control del aeropuerto de Ezeiza de despide del papa León XIV: "Su presencia nos conmovió el corazón y renovó nuestra fe y esperanza. Ahora nos toca ir y anunciar. Hasta siempre, santo padre"

12:20 p.m.: El papa León XIV arribó al aeropuerto de Ezeiza donde se despidió del presidente Javier Milei, y subió al avión que lo traerá de vuelta al Perú, donde la expectativa es grande entre los fieles y autoridades.

NOTA ANTERIOR:

Tras completar su visita apostólica a Argentina, el papa León XIV celebró una santa misa como último acto de su agenda en territorio argentino. Posteriormente, se dirigió al aeropuerto internacional de Ezeiza para abordar el avión que lo trasladará al Perú, donde miles de fieles esperan su llegada después de tres años.

Con este desplazamiento, el sumo pontifice continúa su recorrido apostólico por Sudamérica y se prepara para cumplir con las actividades programadas durante su visita al Perú. Mientras tanto, miles de personas aguardan su arribo para participar de los encuentros religiosos previstos y expresarle su bienvenida.