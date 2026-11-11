Municipalidad de Lima presentará proyección especial en honor al Papa León XIV

A través de SERPAR, el Circuito Mágico del Agua proyectará pasajes de la vida y el mensaje del Pontífice en su icónica Fuente de la Fantasía este 11 de noviembre.

En el marco de la histórica visita de Su Santidad León XIV al Perú y del clima de fraternidad que embarga a la capital, la Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), se suma a las muestras de bienvenida con un emotivo homenaje visual en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

La llegada del Santo Padre ha despertado una profunda emoción y júbilo en la ciudadanía, sustentados en el especial lazo que lo une con el país. León XIV cuenta con la nacionalidad peruana por naturalización tras haber dedicado casi dos décadas de su vida a la labor misionera y episcopal en el norte peruano, habiendo servido en Chulucanas, Trujillo y como Obispo de Chiclayo. Este arraigo histórico y afectivo convierte su presencia en un acontecimiento único de reencuentro con el pueblo peruano.

Como gesto de saludo y contemplación, este miércoles 11 de noviembre la icónica Fuente de la Fantasía transformará su pantalla de agua en un lienzo audiovisual. En ella se proyectarán pasajes significativos de su trayectoria, momentos de su labor en nuestra patria y sus mensajes universales de unión, fe y esperanza.

La iniciativa busca ofrecer a las familias limeñas, así como a los visitantes nacionales y extranjeros, un espacio acogedor de encuentro y fraternidad en el corazón del espacio público más emblemático de la ciudad.

El espectáculo audiovisual en honor al Papa se presentará como acto de apertura antes de cada una de las tres funciones habituales ( 7:15 p.m. 8:15 p.m y 9:10 p.m.) del show multimedia en la Fuente de la Fantasía. Las familias y visitantes podrán disfrutar de esta experiencia adquiriendo sus entradas a través de las boleterías del parque y los canales digitales oficiales del Circuito Mágico del Agua.