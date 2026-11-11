Papa León XIV en Perú: presidenta Keiko Fujimori lo recibió en el Grupo Aéreo N.° 8

El papa León XIV llegó al Perú y fue recibido en una ceremonia oficial que contó con la presencia de autoridades del Estado, representantes de la Iglesia católica y delegaciones militares. Durante los primeros momentos de su arribo, el sumo pontífice saludó al presidente del Senado, Miguel Torres, y a la titular del Poder Judicial, Janet Tello. Asimismo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en el recibimiento y saludó a la comitiva papal. La aeronave de Aerolíneas Argentinas que trasladó al santo padre lució las banderas del Perú y del Vaticano en las ventanillas de la cabina de los pilotos.

La llegada de León XIV representa un reencuentro especial con el país donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral y al que se vinculó estrechamente hasta obtener la nacionalidad peruana. Tras la ceremonia de bienvenida, el pontífice iniciará su recorrido por Lima en un vehículo cerrado, desplazándose por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Posteriormente, a la altura de la basílica María Auxiliadora, en Breña, abordará el papamóvil para continuar por las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, hasta llegar al jirón Conde de Superunda.

Como parte de su agenda oficial, a las 6:45 de la tarde asistirá a Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y sostener una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Luego, a las 7:45 de la noche, se trasladará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde se reunirá con representantes de la sociedad civil, autoridades y miembros del cuerpo diplomático. Finalmente, a las 8:30 de la noche, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pasará la noche.

VISITA PASTORAL

La visita pastoral continuará en distintas regiones del país. En Lambayeque, donde permanecerá el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, celebrará una misa en las pampas de Pimentel. El domingo 15 viajará a Cusco para encabezar una multitudinaria celebración eucarística en Sacsayhuamán, luego de recorrer ocho kilómetros desde el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Ese mismo día por la tarde llegará a Pucallpa, donde se desplazará desde la Plaza de Armas hasta el complejo La Videnita para presidir otra misa multitudinaria.