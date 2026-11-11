Papa León XIV saludó a niños que lo recibieron tras bajar del avión

El papa León XIV llegó al Perú este miércoles 11 de noviembre y fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá. Tras descender del avión, el pontífice caminó por una alfombra roja y saludó a las autoridades y a las personas que aguardaban su llegada. Durante su recorrido, se acercó a un grupo de niños del CONADIS y rompió el protocolo para saludarlos uno por uno.

El líder de la Iglesia católica también se aproximó a menores del INABIF, entre ellos varios niños que se desplazaban en sillas de ruedas. León XIV se detuvo para compartir unos instantes con ellos y responder a sus muestras de afecto. Pese al cansancio del viaje desde Argentina, mantuvo el contacto con los asistentes y dedicó tiempo a quienes se acercaron para darle la bienvenida.

Otro momento emotivo ocurrió cuando el papa se acercó a un bebé con problemas cardíacos y le impartió su bendición. Además, durante su recorrido se encontró con un coro infantil y decidió detenerse para escuchar la presentación de los pequeños. El pontífice observó atentamente a los niños mientras interpretaban sus canciones y les dedicó una sonrisa, en medio de la emoción de los presentes.

VISITARÁ CHICLAYO, CUSCO Y PUCALLPA

Con su llegada al territorio peruano, León XIV inició la etapa nacional de su gira sudamericana, luego de cumplir actividades en Uruguay y Argentina. Durante su visita, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El arribo al Callao marcó el inicio de su reencuentro con el país donde vivió más de dos décadas y desarrolló gran parte de su labor pastoral.