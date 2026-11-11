¡Más peruano que nunca! Papa León XIV se emociona al cantar el Himno Nacional del Perú

El Sumo Pontífice entonó las sagradas notas del Himno Nacional del al llegar a Palacio de Gobierno donde reunirá con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

El papa León XIV protagonizó un momento especial durante su visita oficial al Perú, al entonar el Himno Nacional en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El gesto llamó la atención de los presentes y evidenció el vínculo que mantiene con el país, donde vivió durante más de dos décadas y desarrolló gran parte de su labor pastoral.

El pontífice participó en las actividades protocolares tras su llegada a Lima y sostuvo una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Durante la ceremonia, acompañó la interpretación del himno peruano, en una escena que despertó el interés de los asistentes y de quienes siguieron la transmisión de su visita.

La presencia de León XIV en Palacio de Gobierno formó parte de su agenda oficial en el país, que contempla encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica. Su participación en los actos oficiales también refleja la estrecha relación que mantiene con el Perú, donde obtuvo la nacionalidad peruana.

PAPA LEÓN XIV Y SUS ACTIVIDADES OFICIALES

La visita pastoral del papa incluye actividades religiosas y encuentros multitudinarios en distintas regiones. Después de cumplir su agenda en Lima, el sumo pontífice tiene previsto trasladarse a Lambayeque, Cusco y Pucallpa, como parte de un recorrido que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.