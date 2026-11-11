Papa León XIV envía mensaje tras su llegada al Perú: ¡Abramos nuestros corazones!

"¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos nuestros corazones!", fue el mensaje que publicó el papa León XIV en su cuenta oficial, acompañado de una ilustración alusiva a su visita pastoral.
La imagen reúne al pontífice junto a diversas figuras religiosas, entre ellas la Virgen María y santos de la tradición católica, bajo el lema "Abramos el corazón".
La publicación fue compartida durante su llegada al Perú y se suma a los mensajes del Santo Padre dirigidos a los fieles peruanos en el marco de su visita apostólica.