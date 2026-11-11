Papa León XIV envía mensaje tras su llegada al Perú: ¡Abramos nuestros corazones!

A través de sus redes sociales, el sumo pontífice compartió una ilustración con imágenes religiosas y un mensaje de bienvenida dirigido a los peruanos durante su visita al país.

"¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos nuestros corazones!", fue el mensaje que publicó el papa León XIV en su cuenta oficial, acompañado de una ilustración alusiva a su visita pastoral.

La imagen reúne al pontífice junto a diversas figuras religiosas, entre ellas la Virgen María y santos de la tradición católica, bajo el lema "Abramos el corazón".

La publicación fue compartida durante su llegada al Perú y se suma a los mensajes del Santo Padre dirigidos a los fieles peruanos en el marco de su visita apostólica.