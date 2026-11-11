Papa León XIV llegó a Palacio de Gobierno y se reunió con Keiko Fujimori

El Sumo Pontífice recibió los honores de la Guardia Presidencial y participó en una ceremonia de bienvenida junto a las principales autoridades del Ejecutivo.

El papa León XIV llegó al Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y los integrantes de su gabinete ministerial, como parte de las actividades oficiales de su visita al Perú. Entre las autoridades presentes estuvieron los ministros Juan Sheput, de Trabajo; Alberto Beingolea, de Cultura; y Luis Dyer, de Salud, además de otros representantes del Ejecutivo.

La ceremonia de bienvenida se desarrolló en el patio de honor de la Casa de Pizarro, donde se desplegó la Guardia Presidencial, integrada por el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. También participaron los Húsares de Junín, un batallón de la Marina de Guerra denominado Juan Fanning García y agrupamientos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que rindieron los honores correspondientes al sumo pontífice.

Durante el recibimiento, la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) interpretó una canción de bienvenida, acompañada por un coro de niños. Posteriormente, la agrupación musical entonó el Himno Nacional del Perú, que fue cantado por el papa León XIV, en uno de los momentos destacados de la ceremonia oficial.

EL TERCER PAPA QUE LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO

Con esta visita, León XIV se convirtió en el tercer papa en funciones en llegar al Palacio de Gobierno. Juan Pablo II estuvo en el recinto en 1985 y 1988, durante los gobiernos de Fernando Belaunde Terry y Alan García, respectivamente, mientras que Francisco lo hizo en 2018, cuando se reunió con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras la ceremonia protocolar, el actual pontífice ingresó a las instalaciones del Palacio y sostuvo una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.