Keiko Fujimori: “El Perú recibe al papa León XIV con el corazón abierto”

La presidenta de la República dio la bienvenida al sumo pontífice a su llegada a Lima y expresó su alegría por el inicio de su visita apostólica de seis días al territorio peruano.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el Perú recibe al papa León XIV “con el corazón abierto”, luego de darle la bienvenida a su llegada a Lima. A través de una publicación en la plataforma X, la mandataria expresó su emoción por el retorno del sumo pontífice al país y destacó el cariño de los peruanos hacia el líder de la Iglesia católica.

“El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros”, manifestó Fujimori en su mensaje. Asimismo, acompañó sus palabras con una bienvenida especial: “¡Bienvenido nuevamente a casa, santo padre!”.

El papa León XIV llegó a la capital peruana la tarde del miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina, y fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 por la jefa de Estado, quien estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá. Esta llegada marcó el inicio de su visita apostólica de seis días, durante la cual cumplirá diversas actividades oficiales y religiosas en el país.

REUNIÓN EN PALACIO DE GOBIERNO

Tras su arribo, el pontífice se trasladó inicialmente en un vehículo cerrado y posteriormente abordó el papamóvil, desde donde saludó a los miles de fieles que se congregaron a lo largo de su recorrido hacia el Centro de Lima. Finalmente, llegó a Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori como parte de las actividades programadas durante su visita.