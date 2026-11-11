Universitario saludó la llegada del papa León XIV: “Que su visita promueva la paz y la unión entre peruanos”

La institución merengue utilizó sus plataformas digitales para expresar su bienvenida al sumo pontífice y destacar el mensaje de paz, esperanza y unidad que espera de su paso por el país.

La llegada del papa León XIV al Perú también generó reacciones en el ámbito deportivo. Universitario de Deportes se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su saludo al sumo pontífice, quien inició una visita apostólica de seis días y mantiene un vínculo especial con el país por su trayectoria religiosa.

El conjunto crema compartió una publicación con el mensaje “Bienvenido al Perú, León XIV”, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La institución aprovechó la ocasión para sumarse a las expresiones de afecto dirigidas al líder de la Iglesia católica durante su retorno a territorio peruano.

En su pronunciamiento, el tricampeón nacional manifestó su deseo de que la presencia del pontífice contribuya a fortalecer la convivencia entre los ciudadanos. “Que su visita sea una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre todos los peruanos”, señaló el club en su mensaje institucional.

PAPA LEÓN XIV Y SU AMOR POR EL PERÚ

Durante su estadía, León XIV tiene previsto recorrer Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de visitar Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. El papa, nacido en Chicago, Estados Unidos, desarrolló una extensa labor pastoral en el Perú, donde trabajó como misionero y posteriormente asumió el cargo de obispo de Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo.