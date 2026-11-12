Papa León XIV: alrededor de tres millones de personas salieron a las calles para recibirlo

La movilización fue multitudinaria. Alrededor de tres millones de personas, de todas las edades, salieron a las calles para darle una efusiva bienvenida al papa León XIV, quien la tarde de ayer inició su visita oficial al Perú.

Según informó Vatican News, una multitud acompañó al sumo pontífice durante su extenso recorrido desde el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao hasta el Centro Histórico Lima; su primera actividad fue en Palacio de Gobierno.

BALCONES Y TECHOS

En la sede del Poder Ejecutivo, el Santo Padre fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Estado. Su llegada estuvo marcada por una gran convocatoria; cientos de personas lo esperaban en la Plaza de Armas.

Pero las calles no fueron los únicos espacios ocupados por las personas para saludar al religioso. Los fieles también se ubicaron desde temprano en balcones y techos para observar el paso del Santo Padre en el papamóvil.