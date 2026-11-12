Papa León XIV: decenas de fieles esperan salida del pontífice de la Nunciatura Apostólica

Las veredas y áreas verdes cercanas a la Nunciatura Apostólica, donde duerme el papa León XIV, fueron tomadas por los ciudadanos que decidieron pasar la noche, esperando ver nuevamente al religioso esta mañana cuando salga a cumplir sus actividades.

La mayoría de las personas que se instalaron frente a la institución religiosa, ubicada en Jesús María, señalaron que vienen de los conos, de distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Cieneguilla, etc.; por eso prefirieron quedarse en el lugar.

ANÉCDOTAS RELIGIOSAS

Los fieles señalaron que no les importa estar despiertos ni la incomodidad de permanecer en medio de la calle; desean ver y saludar al líder de la Iglesia católica, pues no saben si tendrán otra oportunidad de hacerlo, pues tal vez no retorna nuevamente al Perú.

Con el paso de las horas, las decenas de personas que pernoctaban en el lugar encontraron compañía en otros fieles; compartían anécdotas religiosas y sus expectativas de ver otra vez al Santo Padre, lo que les hizo la espera un poco más amena.