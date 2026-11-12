Papa León XIV: expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y Manuel Merino estuvieron en el Gran Teatro Nacional

La segunda actividad del papa León XIV tras llegar al Perú fue en el Gran Teatro Nacional; donde anoche tuvo un encuentro con autoridades locales, representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Entre los asistentes se pudo ver a los exmandatarios de la República, Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar, quienes conversaban con sus acompañantes mientras esperaban la llegada del sumo pontífice.

PALACIO DE GOBIERNO

Trascendió que estas cuatro personalidades han sido invitadas por el gobierno de Keiko Fujimori para que participen de este importante evento. No se ha confirmado si también asistieron Francisco Sagasti y Ollanta Humala Tasso.

Antes de llegar al recinto de San Borja, el religioso estuvo en Palacio de Gobierno, donde se desarrolló la ceremonia oficial de bienvenida por parte de la presidenta Keiko Fujimori, ministros de Estado y otras autoridades del Ejecutivo.