Papa León XIV recorrerá el Centro de Lima en papamóvil: 400 policías resguardarán su trayecto

En el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España se realizará el transbordo, donde el papa León XIV abordará el papamóvil para continuar su recorrido por el Centro de Lima, acompañado por cientos de fieles.

Alrededor de 400 efectivos policiales custodian esta zona y el trayecto del sumo pontífice para garantizar el desarrollo de sus actividades programadas. Asimismo, la afluencia de personas ha sido menor en comparación con la registrada el día de su llegada al país.

RECORRIDO DEL PAPA LEÓN

Las medidas de seguridad son estrictas, no solo para los fieles, sino también para los equipos de prensa, quienes deberán respetar las restricciones establecidas. De incumplirlas y vulnerar el perímetro de seguridad, podrían ser retirados de la zona.

Asimismo, se espera que el sumo pontífice salga a las 8:30 a. m. de la Nunciatura Apostólica para dirigirse al punto de encuentro y dar inicio a su recorrido, acompañado por cientos de fieles.