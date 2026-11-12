Papa León XIV en Perú: Grupo 5 participará en su despedida en la Base Aérea Las Palmas

La orquesta de cumbia estará presente en la misa que ofrecerá el sumo pontífice en el recinto de Surco.

La llegada del papa León XIV al Perú ha llenado de emoción a millones de ciudadanos. La estadía del sumo pontífice se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, fecha en la hará una parada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde ofrecerá una misa de despedida.

De acuerdo con la información compartida por El Comercio, el Grupo 5 estará presente en la actividad que realizará el santo padre en el recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), donde se espera la llegada de miles de personas, quienes estarán acompañándolo en sus últimas horas en el territorio nacional.

ITINERARIO DEL ÚLTIMO DÍA DEL PAPA EN PERÚ

Antes de la llegada del papa León XIV, se dio a conocer que permanecería en el país hasta el lunes 16 de noviembre. Las actividades de esa jornada comenzarán a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aérea del Callao, desde donde partirá a la 1:45 p. m. rumbo a Roma.

Cabe mencionar que el Grupo 5 es oriundo de Chiclayo, donde Robert Prevost pasó gran parte de su vida. Tras conocerse su elección como papa, la orquesta de cumbia decidió crear una canción en su homenaje.