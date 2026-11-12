Papa León XIV en Lima: sumo pontífice dirige un discurso a los obispos

Durante su permanencia en la capital, el papa León XIV llegó a las instalaciones del Arzobispado de Lima, donde fue recibido por miles de fieles que se congregaron en los alrededores de la Plaza de Armas desde tempranas horas para recibir su bendición.

Robert Prevost expresó su alegría por encontrarse en territorio nacional y, durante su discurso, recordó que algunas personas habían puesto en duda que pudiera viajar al país debido a sus problemas de salud. Asimismo, agradeció el trabajo realizado para organizar su visita al Perú.

“Algunos saben que había aquellos que decían: Él no va a venir, no va a ser capaz, pero Dios es grande y su gracia es más grande que todos nosotros. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí entre ustedes (…) Me ilusiona los encuentros que tendré en los próximos días. Gracias por el trabajo que han hecho para la organización de mi visita”, mencionó.

EL PAPEL DE LA IGLESIA EN EL MUNDO

Durante su pronunciamiento, el papa León XIV destacó el importante papel de la Iglesia en la sociedad y señaló que es un espacio donde las personas pueden perdonarse unas a otras. “La iglesia es un camino de comunión y esperanza”, afirmó.

Antes de llegar al Arzobispado de Lima, el santo padre hizo una parada en la iglesia de las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, donde pudo contemplar la imagen del Señor de los Milagros. Luego continuó su recorrido hacia la Plaza de Armas.