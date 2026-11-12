Papa León XIV celebra en la Catedral de Lima “La hora media”: Llamó una vez más a la reconciliación

Esta mañana, el papa León XIV presidió la ceremonia “La hora media” en la catedral de Lima junto a obispos, seminaristas y sacerdotes de todo el país. En su mensaje, el Santo Padre hizo referencia a varios temas, entre ellos a la reconciliación del país, algo que la iglesia debe impulsar para alcanzar la paz.

También pidió a los obispos abrir el corazón al país que hoy necesita pastores capaces de escuchar las preguntas de su tiempo y responder con el apoyo del evangelio, asimismo defender la vida y la dignidad de cada persona que llega buscando la luz para seguir caminando en el sendero correcto.

TRABAJAR POR LA HUMANIDAD

Recordó también una frase del papa Francisco, que hizo un llamado a todos los sacerdotes para “trabajar por la humanidad”, que no debemos quedarnos presos de divisiones que reducen considerablemente la vocación a la que hemos sido llamados. Esa era, es y será la mejor evangelización.

Asimismo, se refirió a los abusos cometidos por algunos miembros del clero: "Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de la protección de los más débiles frente a estos delitos".

RECONCILIACIÓN

Finalmente, hizo un llamado a los obispos a la unión, la escucha y sanar las divisiones que puedan registrarse dentro de la iglesia y sus alrededores, así como en la sociedad. Recordó que la iglesia está para unir, trabajar siempre por la reconciliación del país, que hoy es un pedido unánime de los ciudadanos.

Luego del mensaje del religioso, en entrevista con Milagros Leiva para el programa Papa León XIV el regreso a casa, el excongresista Víctor García Belaúnde señaló como un punto importante del mensaje del Santo Padre la reconciliación, que ha estado en casi todas sus intervenciones del religioso desde su arribo al país.

LA HORA MEDIA

Esta ceremonia es una antigua tradición de la Iglesia que consiste en santificar distintos momentos del día mediante oraciones, himnos y salmos.