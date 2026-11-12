García Belaunde respalda llamado del papa León XIV a la reconciliación y unidad del Perú.

El papa León XIV llegó a la Catedral de Lima, donde fue recibido por monseñor Carlos Castillo y sostuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y representantes de los consejos pastorales.

Durante la actividad, el Santo Padre presidió la celebración de la Hora Media, una oración litúrgica que forma parte de la Liturgia de las Horas donde exhortó a fortalecer la reconciliación, la unidad y la paz en el Perú.

El llamado del Santo Padre también fue comentado por Victor Andrés García Belaunde, “Vitocho”, quien destacó la importancia de sus palabras y la necesidad de promover la armonía entre los peruanos.

VITOCHO RESPALDA MENSAJE DEL PAPA SOBRE LA RECONCILIACIÓN

Vitocho señaló que el mensaje del pontífice sobre la reconciliación no es nuevo dentro de la Iglesia, pues tanto León XIV como sus sacerdotes han insistido en la necesidad de construir la paz.

Asimismo, coincidió con el llamado del Santo Padre a promover el diálogo y el perdón, al recordar que la reconciliación debe convertirse en una práctica entre todos los ciudadanos.

CUESTIONA CRÍTICAS POR PRESENCIA DE AUTORIDADES POLÍTICAS

Por otro lado, Vitocho se pronunció sobre los cuestionamientos surgidos por la presencia de representantes políticos y expresidentes en las actividades religiosas del pontífice. Al respecto, consideró que todos debían tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Santo Padre, independientemente de sus posiciones políticas o diferencias.

Finalmente, respaldó que se haya invitado a distintas autoridades y expresidentes, entre ellos Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí. También cuestionó las críticas contra quienes asistieron al encuentro y señaló que no tiene sentido cuestionar la presencia de otras personas cuando el propósito de la actividad es escuchar un mensaje de reconciliación.