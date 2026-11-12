Papa León XIV emociona a religiosos en la Catedral de Lima tras rezo de Hora Media

Vitocho resaltó el llamado del pontífice a unir a la Iglesia desde el amor y reveló que descartó la carrera sacerdotal para dedicarse a la abogacía.

La llegada del papa León XIV a la Catedral de Lima generó gran emoción entre sacerdotes, religiosas, párrocos y seminaristas, quienes se acercaron para saludar al Santo Padre, recibir su bendición y registrar el esperado encuentro con fotografías y videos.

Las imágenes mostraron a los representantes de distintas comunidades religiosas compartiendo momentos de alegría junto al pontífice, donde se destacó la presencia de monseñor Carlos Castillo, quien acompañó al Santo Padre, así como la participación del padre Edgar, un joven sacerdote chiclayano de 37 años que fue ordenado por el propio pontífice y enviado a estudiar la Biblia.

Asimismo, Vitocho destacó la importancia de la presencia del Papa en el país y consideró que su visita representa un aliento para muchas personas, especialmente para quienes forman parte de la Iglesia.

MENSAJE DE UNIDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PAPA

Al referirse a la homilía pronunciada por León XIV, Vitocho resaltó que el Santo Padre fue directo al pedir a los obispos trabajar por la unidad desde el amor y el perdón. También consideró que, pese a las críticas que algunos sacerdotes han recibido por sus posiciones políticas

En ese sentido, destacó una de las expresiones del pontífice durante su intervención: “Abrazados de la misma cruz”, frase que consideró significativa dentro de su llamado a superar las diferencias.

VITOCHO REVELA QUE SU PRIMERA OPCIÓN PROFESIONAL FUE SER SACERDOTE

Por otro lado, sorprendió al revelar que, cuando tenía aproximadamente 17 años, realizó un test vocacional con el psicólogo Hermino Baldizano para definir su futuro profesional. Según contó, el primer resultado que obtuvo fue la carrera sacerdotal, luego de haber permanecido dos años en la Marina, institución de la que se retiró al considerar que no era su vocación.