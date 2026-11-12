Papa León XIV se emocionó con el tema Contigo Perú que cantaron sacerdotes y fieles

Esta mañana, tras el evento "Encuentro sobre Desafíos y Esperanzas para el futuro del pueblo peruano", realizado en la Plaza Mayor, el papa León XIV se emocionó con la canción "Contigo Perú" que entonaron religiosos y fieles.

Luego que el Santo Padre terminó su intervención, sonaron los acordes de la emblemática canción compuesta por Augusto Polo Campos, considerada un segundo himno por los peruanos y que todos en la plaza cantaron al unísono.

PARTE DEL ESTRIBILLO

Uno de los más entusiastas fue el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, quien cantó a todo pulmón y, en varios momentos, mientras entonaba el tema, abrazó al sumo pontífice como invitándolo a tararear el coro de la canción.

El papa León XIV siguió la indicación de Castillo Mattasoglio y se unió a los presentes pronunciando parte del coro; en distintos momentos, se le vio muy emocionado. La escena despertó el entusiasmo de los miles de asistentes.