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Hace 52 minutos

Papa León XIV se emocionó con el tema Contigo Perú que cantaron sacerdotes y fieles

Luego que el Santo Padre terminó su intervención, sonaron los acordes del emblemático tema, considerado un segundo himno por los peruanos.

Foto Andina



Esta mañana, tras el evento "Encuentro sobre Desafíos y Esperanzas para el futuro del pueblo peruano", realizado en la Plaza Mayor, el papa León XIV se emocionó con la canción "Contigo Perú" que entonaron religiosos y fieles.

Luego que el Santo Padre terminó su intervención, sonaron los acordes de la emblemática canción compuesta por Augusto Polo Campos, considerada un segundo himno por los peruanos y que todos en la plaza cantaron al unísono.

PARTE DEL ESTRIBILLO

Uno de los más entusiastas fue el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, quien cantó a todo pulmón y, en varios momentos, mientras entonaba el tema, abrazó al sumo pontífice como invitándolo a tararear el coro de la canción. 

El papa León XIV siguió la indicación de Castillo Mattasoglio y se unió a los presentes pronunciando parte del coro; en distintos momentos, se le vio muy emocionado. La escena despertó el entusiasmo de los miles de asistentes.


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