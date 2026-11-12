Papa León XIV: “la dignidad de cada persona es fundamento de una paz verdadera”

El papa León XIV estuvo en el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano junto a cientos de fieles que acudieron desde temprano para escuchar su mensaje en la Plaza Mayor de Lima. Luego de escuchar atentamente las palabras de los ciudadanos sobre los problemas que enfrenta nuestra sociedad, dio un discurso en respuesta a las necesidades propuestas.

CÁLIDO RECIBIMIENTO: “EL PAPA ES PERUANO”

Al inicio de su discurso, la población presente vitoreó; “el papa es peruano”, en respuesta, el santo padre agradeció al público por “acogerlo con el corazón abierto como su hermano y compañero y hacerlo sentir en casa”.

En santo padre se pronunció sobre los desafíos mencionados: la familia, la diversidad cultural, el mundo del trabajo y la condición de las mujeres, y dijo que no pueden afrontarse aisladamente, pues todos están relacionados en una “profunda interdependencia”. Explicó que en el centro de todo debe estar la persona humana dotada de una dignidad infinita y llamada a vivir en relación con los demás.

LA FAMILIA Y LA IGUALDAD DE ROLES PARA HOMBRES Y MUJERES

Explicó que la familia nace del amor entre un hombre y una mujer, de este amor nace el hijo que ya tiene de manera inherente dignidad. Añadió que la familia antecede a cualquier ley escrita, por eso las instituciones deben “protegerla y no sustituirla”.

Añadió que se ha creado al hombre y la mujer y solo sobre esa unión se expresa la reciprocidad y complementariedad, desde donde se desprende la paternidad y maternidad.

Sin embargo, destacó que la dualidad de hombre y mujer no justifica la desigualdad en las tareas domésticas ni la subordinación de un cónyuge. Añadió que debemos “trabajar por armonizar el rol entre hombre y la mujer en las familias”, pues dijo que ambos son responsables de construir el futuro en la sociedad.

IMPACTO DIGITAL EN LA FAMILIA

Explicó que en su reciente encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica humanidad) expresó cómo la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real. Sobre esto, dijo que es indispensable una alianza entre la política, instituciones educativas y familias para solucionar juntos los problemas que surge de esta situación.

"Resulta necesario que la autoridad ayude a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y razonable que equilibre el trabajo, descanso y vida familiar", señaló León XIV y añadió que la conquista del bien común, las riquezas y los recursos de la sociedad, no deben beneficiar a unos pocos, sino que debe contribuir al desarrollo de todos. Por ello, la educación resulta un instrumento práctico para que los principios se vuelvan concretos: “educar hoy a nuestros niños con dignidad garantiza una sociedad honesta para mañana”.

“Un Estado refuerza los cimientos de una sociedad justa y en paz cuando promueve una política social que se centre en la igual dignidad de las personas, favorezca a las familias, garantice una política educativa de los alumnos, así como una política laboral que proteja al mismo tiempo la dignidad del trabajo y la iniciativa privada”, sostuvo el santo padre.

Posteriormente, ocurrió un emotivo momento cuando León XIV destacó la pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional del Perú y la comparó con el reconocido vals “Mi Perú”, el cual empezó a cantar y terminó en la respuesta masiva de los fieles.

DIFERENCIAS CULTURALES

El papa León XIV pidió desarmar actitudes agresivas que prevalece en la sociedad, a veces por las heridas históricas y la desconfianza que hace difícil la convivencia pacífica. Para contrarrestar este flagelo, el papa exhortó a los fieles a orar y seguir a Jesús, quien cambiaba la agresividad por la mansedumbre. Destacó que esta última no significa debilidad, sino paciencia y reconciliación. Además, añadió la importancia de reconocer la diversidad cultural como un vehículo de pacificación y reconocer en el otro a un hermano que debe ser respetado.

RECHAZO AL MACHISMO

El santo padre reconoció el valor y papel de las mujeres en la sociedad y en la familia y rechazó la presencia del machismo, que ocasiona acciones violentas y abusos contra las mujeres. Ante ello, pidió valorar y respetar a la mujer y proteger a las niñas.

Finalmente, señaló que la familia, el ámbito empresarial, rol de las mujeres convergen en una misma exigencia: “construir una sociedad en la que cada uno pueda convivir en dignidad y contribuir en el bien de todos”. Añadió que “las estructuras justas son necesarias, pero no suficientes”, por lo que se “requieren corazones honestos en la búsqueda el bien común para superar la corrupción, violencia y el individualismo” y terminó diciendo que “la dignidad de cada persona es fundamento de una paz verdadera”.

El papa León XIV culminó su discurso rezando el Padre Nuestro y, posteriormente, cantó “Contigo Perú” junto a Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio y al coro de jóvenes que se reunió en la Plaza Mayor, posteriormente, atendió a algunos fieles que se acercaron a buscar la bendición del pontífice.