Papa León XIV se reunió con jóvenes durante vigilia en el Estadio Nacional

ACTUALIZACIÓN

8:16 p.m.: El sumo pontífice tendrá una cena con los obispos como última actividad de su agenda de este jueves. Posteriormente, descansará en la Nunciatura Apostólica y mañana viernes partirá rumbo a Chiclayo para continuar con su visita pastoral al Perú.

8:10 p.m.: Papa León XIV se retira del Estadio Nacional y se dirige a la Nunciatura Apostólica en Jesús María

8:06 p.m.: Papa León XIV se despide de los jóvenes de distintas regiones del país tras encuentro en el Estadio Nacional

7:52 p.m.: El sumo pontífice brindó su bendición a los miles de jóvenes que participaron en la jornada de fe, oración y fraternidad, dando por concluida la ceremonia en el Estadio Nacional.

7:45 p.m.: El sumo pontífice finalizó su mensaje durante el encuentro con los jóvenes, en una jornada marcada por la fe, la emoción y las muestras de afecto de los asistentes.

7:40 p.m.: Papa León XIV a los jóvenes peruanos: "¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hagan crecer!"

7:35 p.m.: Papa León XIV desde el Estadio Nacional: "Jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús"

7:20 p.m.: Papa León XIV inicia su discurso ante miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional

NOTA ORIGINAL

El papa León XIV llegó al Estadio Nacional de Lima para participar en una vigilia de oración junto a más de 50 mil jóvenes, quienes se dieron cita en el recinto deportivo para compartir un encuentro con el líder de la Iglesia católica. Esta actividad forma parte de la agenda oficial del pontífice durante su visita apostólica al Perú.

Desde diferentes puntos de Lima y otras regiones del país, los asistentes llegaron para participar en esta jornada religiosa, que reúne a jóvenes, universitarios y representantes de diversas comunidades católicas. La actividad busca generar un espacio de acercamiento entre el santo padre y las nuevas generaciones.

De acuerdo con la programación de su visita, la vigilia contempla momentos de oración, testimonios y un encuentro con los participantes, quienes podrán escuchar el mensaje de León XIV. La jornada también está orientada a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes y su papel en la construcción de una sociedad más solidaria.

UN MENSAJE DE FE

La presencia del papa en el Estadio Nacional constituye uno de los encuentros multitudinarios de su recorrido por el país. A través de esta actividad, el pontífice busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y compromiso, además de alentar a los jóvenes a mantener su participación activa en la Iglesia y en sus comunidades.