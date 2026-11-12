Papa León XIV se conmueve al recordar vals criollo ‘Mi Perú’

El Sumo Pontífice evocó los versos de la emblemática canción de Manuel ‘Chato’ Raygada durante un encuentro en la Plaza Mayor de Lima.

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento durante su segundo día de visita apostólica al Perú, al recordar los versos de ‘Mi Perú’, uno de los valses criollos más representativos del país. El gesto ocurrió este jueves 12 de noviembre, durante el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado en la Plaza Mayor de Lima, ante miles de asistentes.

Alrededor de las 10:05 de la mañana, el pontífice hizo una pausa en su intervención para destacar la belleza y pluralidad del territorio nacional. "Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional", expresó antes de evocar los versos de la composición de Manuel ‘Chato’ Raygada Ballesteros: "Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas. ¡Es mi Perú!". Sus palabras fueron recibidas con aplausos y muestras de emoción.

Durante su mensaje, León XIV también reflexionó sobre la importancia de reconocer las diferencias culturales y sociales como una oportunidad para fortalecer la convivencia. "Precisamente porque somos diferentes creamos común unidad", manifestó. Asimismo, cuestionó los prejuicios y las actitudes que buscan discriminar u ofender a las personas por su apariencia, procedencia o condición social, e instó a promover el respeto entre todos los ciudadanos.

VISITARÁ CHICLAYO, PUCALLPA Y CUSCO

El papa llegó a Lima el miércoles 11 de noviembre, en medio de una multitudinaria bienvenida, y permanecerá en el país hasta el lunes 16. El Perú constituye la tercera y última etapa de su gira por América Latina, después de sus visitas a Uruguay y Argentina. Durante su recorrido apostólico tiene previsto visitar Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral y ejerció como obispo.