Papa León XIV sorprende a joven y su madre con el regalo de dos rosarios

Además, pudo conversar con el pontífice y tomarse una fotografía junto a él.

El papa León XIV llegó esta tarde al Estadio Nacional, donde fue recibido entre gritos, aplausos y numerosas muestras de alegría por alrededor de 52 mil jóvenes que se congregaron para participar en el encuentro con el sumo pontífice, como parte de su visita pastoral de seis días al Perú.

Sin embargo, decenas de personas no lograron ingresar al recinto. Entre ellas se encontraba Marco, quien contó ante las cámaras de Panamericana Televisión que tuvo la oportunidad de reunirse previamente con el santo padre en la Nunciatura Apostólica.

SELFI CON EL PAPA LEÓN XIV

Durante ese encuentro privado, el joven recibió dos rosarios de manos del papa León XIV: uno para él y otro para su madre. Además, pudo conversar con el pontífice y tomarse una fotografía junto a él.

"Es una bendición hermosa y satisfactoria haberlo tenido cerca, hablar con él y expresarle nuestros sentimientos. Cuando salimos de ahí es como salir con un peso menos. Me sorprendió que nos regalara los rosarios, porque solo esperábamos la reunión", relató.

Marco también señaló que durante la conversación abordaron temas delicados y algunas de las problemáticas que afectan al país, aunque no brindó mayores detalles sobre lo conversado.