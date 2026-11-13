Centro de Lima: capturan a dos personas que robaban a fieles que seguían recorrido del papa León XIV

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un joven y una mujer por robar cuatro celulares a unos fieles que seguían el recorrido del papa León XIV por las calles del Centro de Lima.

Los detenidos fueron identificados como Evelyn P. (41), alias 'Pecaminosa', y Luis M. (26), alias 'Marcelino'. Ambos fueron capturados en el cruce de la avenida Emancipación con jirón Camaná.

MUY AGRESIVOS

Según las autoridades, ellos aprovechaban la aglomeración de personas para sustraer celulares y billeteras. Trascendió que cuando eran encarados por las víctimas, se mostraban agresivos

La detención de esta pareja delincuencial se logró luego que una señorita pudo identificarlos cuando escapaban tras haberle sustraído su celular en la avenida Tacna y avisó a los policías.