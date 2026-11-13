Papa León XIV tuvo curioso lapsus durante saludo en la Nunciatura: se confundió de idioma

Esta mañana, el papa León XIV protagonizó un divertido momento desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, al iniciar su mensaje ante los fieles presentes en italiano.

Al percatarse de la confusión, el Santo Padre bromeó señalando que en dicho recinto diplomático se habla esa lengua e inmediatamente retomó su discurso en español.

CIUDAD DE CHICLAYO

"Perdón, estoy hablando italiano. Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días!", saludó el religioso entre risas tras haber hablado en italiano por un momento.

Tras la anécdota, el papa León XIV dio un breve mensaje y bendijo a los presentes; luego partió rumbo a la ciudad de Chiclayo, donde lo espera una serie de actividades.

