Fallece el recordado "Mondonguito": cómico Lorenzo Zubiate luchaba contra una grave enfermedad

Lorenzo Zubiate, conocido como "Mondonguito", falleció tras afrontar un delicado cuadro de salud, según informó Trome. El cómico ambulante peruano padecía fibrosis pulmonar severa y una infección asociada que comprometieron gravemente su capacidad respiratoria.

La salud del humorista había generado preocupación entre sus familiares y compañeros durante los últimos días. De acuerdo con la información recogida por el citado medio, la enfermedad comprometía entre el 70 % y el 80 % de sus pulmones, mientras que la infección añadía complicaciones a su condición.

Kike Suero relató la llamada de despedida de Mondonguito

Antes de conocerse el fallecimiento, Kike Suero contó que Mondonguito lo llamó para despedirse, por lo que decidió visitarlo. El cómico señaló que su compañero permanecía consciente y aseguró que los médicos habían decidido retirarle el soporte que recibía debido a la gravedad de su estado.

Durante ese encuentro, Suero también supo que el artista había recibido la unción de los enfermos. El humorista expresó su tristeza por el deterioro de su amigo y relató que aprovechó la visita para acompañarlo y dedicarle palabras de aliento.

Su hija informó sobre una recaída y mayor necesidad de oxígeno

Por su parte, Patricia Zubiate, hija de Mondonguito, había explicado en un medio local que su padre sufrió una descompensación que obligó a elevar su soporte de oxígeno. Según su testimonio, el artista llegó al nivel máximo de asistencia que recibía y permaneció así durante el día. La familia afrontaba ese deterioro con angustia, aunque mantenía la esperanza de una recuperación.