Ministro Luis Dyer Fernández sufre accidente durante visita de trabajo a la región amazonas

El ministro Luis Dyer Fernández y su comitiva sufrieron un accidente durante una visita de trabajo a la región Amazonas. Las seis camionetas que acompañaban al titular de Salud chocaron en el sector El Salao, provincia de Utcubamba.

El convoy se desplazaba por la carretera Fernando Belaúnde, luego que el ministro y otras autoridades visitaran el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. En la delegación también viajaban congresistas de la región.

El accidente ocurrió cuando una camioneta que circulaba en sentido contrario intentó adelantar a otro vehículo e invadió el carril por donde transitaba la comitiva. Esta acción provocó una colisión en cadena, informa Perú 21.

DAÑOS MATERIALES

Tras el incidente, el ministro fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional de Chachapoyas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado ni se han precisado las lesiones que pudo sufrir por el accidente.

Al respecto, el Gobierno Regional de Amazonas informó que el accidente dejó personas heridas, precisó que estas no presentaban lesiones de gravedad. Las seis camionetas involucradas registraron daños materiales.