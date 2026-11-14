Papa León XIV: Ministerio del Interior pide respetar medidas de seguridad durante actividades

Para evitar situaciones de riesgo, el Ministerio del Interior pidió al público cumplir con las medidas de seguridad durante las actividades del papa León XIV, sobre todo en el encuentro programado para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Indicó que es indispensable respetar los cercos policiales, las vallas de protección y las zonas de acceso restringido en los diferentes escenarios y rutas oficiales, a fin de que esta multitudinaria celebración se desarrolle en un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad.

Manifestó también que invadir las vías destinadas al desplazamiento de la comitiva papal, o intentar aproximarse a sus vehículos oficiales, representa un alto riesgo para la integridad de las personas y puede generar lamentables situaciones de emergencia.

VÍA RESTRINGIDA

Recordó que, durante uno de los recorridos del sumo pontífice por el Centro Histórico de la capital, una persona atravesó el cerco policial e ingresó a una vía restringida; la policía tuvo que intervenir para impedir que se aproximara a la caravana oficial.

"Ante situaciones como esta, el Ministerio del Interior recuerda que respetar las disposiciones policiales es fundamental para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los equipos responsables de la seguridad", agregó la cartera.