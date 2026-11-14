Conductor de camioneta fue asesinado a balazos en el Callao: le dispararon en la cabeza y el pecho

Según primeras informaciones, el crimen se registró anoche en la avenida prolongación Centenario, a pocos metros del penal Sarita Colonia en el Callao.

Testigos refieren que el sujeto fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en moto. Uno de ellos le disparó repetidamente en la cabeza y el pecho.

NO REVELARON IDENTIDAD

Al lugar llegaron efectivos policiales y personal de Serenazgo del Callao. El nombre de la víctima no fue revelado; sus familiares evitaron declarar a la prensa.

Por varios minutos, peritos de criminalística y el fiscal de turno recolectaron información; luego se ordenó el traslado del cadáver a la morgue, informa RPP.