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Bus de transporte público atropella y mata a vendedor ambulante en Los Olivos: el chofer se fugó

La víctima, de unos 30 años, desde hace unos meses se dedicaba a vender chocotejas en diferentes paraderos de la Panamericana Norte.

Foto Exitosa



Un vendedor ambulante murió anoche tras ser atropellado por un ómnibus de transporte público en la Panamericana Norte, distrito de Los Olivos. El conductor, lejos de auxiliarlo, se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en el sentido de sur a norte de la autopista, en el paradero Primera de Pro, frente al mercado Unicachi. Dos buses competían por avanzar y no advirtieron la presencia del comerciante.

VENDEDOR DE CHOCOTEJAS

La víctima, de unos 30 años, todavía no ha sido identificada. Testigos señalaron que el hombre, desde hace unos meses, se dedicaba a vender chocotejas en diferentes paraderos de la zona.

Tras lo ocurrido, algunos comerciantes y transeúntes se acercaron inmediatamente para auxiliarlo, mientras esperaban la llegada de los efectivos policiales y los bomberos, pero ya había fallecido.


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