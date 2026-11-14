Carabayllo: disparan contra centro deportivo y detienen a dos presuntos sospechosos

Un centro deportivo de grass sintético sufrió un ataque armado perpetrado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y Conde Villa, en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con información de Exitosa Noticias, los sujetos llegaron al frontis del establecimiento, efectuaron aproximadamente siete disparos contra la puerta metálica y emprendieron la huida. No obstante, el presunto propietario del local, quien conducía una camioneta, inició una persecución inmediata y logró darles alcance a pocas cuadras.

La fuga terminó cuando la camioneta embistió a la motocicleta y la arrastró hasta impactarla contra el ingreso de una cochera, dejando el vehículo menor atrapado entre el automóvil y la estructura del inmueble. Esta situación facilitó la rápida intervención de los agentes policiales, quienes procedieron a la detención de los dos ocupantes de la moto.

Diligencias policiales e investigaciones

Tras el suceso, los efectivos policiales realizaron las diligencias correspondientes en ambos puntos y recolectaron siete casquillos de bala, además de constatar diversos orificios de proyectil en la puerta metálica del recinto deportivo. Asimismo, en el lugar donde finalizó la persecución, las autoridades incautaron un arma de fuego que habría sido empleada para ejecutar el atentado.

Uno de los intervenidos sufrió heridas y fue trasladado de emergencia al hospital de Puente Piedra, mientras que su acompañante quedó bajo custodia en la comisaría de Santa Isabel. Actualmente, la Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.