Cúster se estrella contra un árbol en Miraflores: siete personas resultaron heridas

Esta mañana, una cúster de transporte público se despistó a la altura de la cuadra 12 de la avenida Alfredo Benavides y terminó estrellándose contra un árbol de la berma central.

El impacto dejó al menos siete heridos, el conductor, el cobrador y cinco pasajeros. Los afectados fueron evacuados a un centro médico, algunos tienen lesiones de consideración.

BERMA CENTRAL

El accidente fue reportado alrededor de las 7:30 a. m., las causas se desconocen. La cúster salió de su trayectoria, atravesó la berma central e impactó contra uno de los árboles de la avenida.

Policías acudieron a la zona para las diligencias correspondientes y determinar cómo se produjo el despiste. Hasta el cierre de este informe, no se habían establecido las causas.