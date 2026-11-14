Minsa y OPS realizarán campaña "Unidos contra la Diabetes" con diversos servicios gratuitos

El Ministerio de Salud (Minsa), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevará a cabo este sábado 14 de noviembre, una campaña integral de salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

El evento tiene como finalidad principal sensibilizar a las personas que viven con diabetes, a la población general, al personal de salud y a las instituciones sobre la magnitud, las características y las posibles consecuencias de esta enfermedad crónica.

Durante la jornada gratuita, los participantes podrán acceder a evaluaciones del riesgo de diabetes, tamizaje de glucosa, descarte de pie diabético, medicina general, triaje, atención en salud mental, orientación sobre alimentación saludable, vacunación, podología, sesiones educativas y actividades físicas, entre otros servicios especializados.

Vocería y más información

De acuerdo con la información institucional, el doctor Ray Ticse Aguirre, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud, participará como vocero oficial del evento.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en el Polideportivo Limatambo, ubicado en la av. Ricardo Malachowsky 560, en el distrito de San Borja. Asimismo, para cualquier consulta o coordinación informativa, la entidad dispuso el contacto de Alí Ayala a través del número 918 061 260.