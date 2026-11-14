Adolescente de 14 años termina grave tras ser baleado en La Victoria

Un adolescente de 14 años se encuentra internado en estado crítico tras ser víctima de un ataque armado por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Parque El Porvenir, en el distrito de La Victoria.

La víctima se encontraba cerca de la intersección de los jirones Alexander Von Humboldt y Prolongación Lucanas cuando fue interceptada por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Producto del atentado, el menor sufrió una lesión de consideración en la zona del tórax, por lo que fue evacuado de emergencia al Hospital Dos de Mayo. De acuerdo a RPP Noticias, el menor permanece internado bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Registro de cámaras e investigación

El ataque quedó captado por las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes difundidas por RPP se observa el momento en que uno de los individuos saca un arma de fuego y dispara directamente contra el adolescente, para luego huir junto a su cómplice a bordo del vehículo menor.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del ataque. Según se informó, las grabaciones de videovigilancia ya fueron entregadas a los agentes policiales y serán piezas clave para lograr la identificación y captura de los responsables.