Metro de Lima habilitará servicio sin costo por llegada de fieles a misa papal

Los ciudadanos que se movilicen para participar en la última misa del papa León XIV en Lima podrán utilizar gratuitamente la Línea 1 del Metro de Lima. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que esta disposición especial se aplicará en el marco de la celebración eucarística programada en la Base Aérea de Las Palmas.

El servicio sin costo comenzará a las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se mantendrá hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La medida busca facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que acudirán al encuentro con el pontífice en el distrito de Santiago de Surco.

MTC anuncia facilidades para los asistentes

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, explicó que la iniciativa permitirá que más personas lleguen al recinto religioso sin asumir gastos de transporte en la Línea 1. Asimismo, señaló que la medida forma parte de la coordinación con el servicio ferroviario para contribuir al desarrollo de esta importante actividad de la visita apostólica.

De acuerdo con la agenda oficial, el papa León XIV tiene previsto reunirse a las 8:30 a. m. del lunes 16 con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Posteriormente, a las 10:30 a. m., presidirá la misa en la Base Aérea de Las Palmas, antes de concluir su visita al Perú y emprender su retorno a Roma.