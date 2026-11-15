Papa León XIV: Senamhi prevé calor de casi 30 °C durante multitudinaria misa en Las Palmas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima registraría temperaturas máximas de 30 °C y mínimas de 24 °C este lunes 16 de noviembre, día en que el papa León XIV oficiará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Detallan que la máxima temperatura suele ocurrir alrededor del mediodía y que la sensación térmica (temperatura corporal) podría situarse en 32 °C, más aún con la gran cantidad de asistentes que se congregarán para el acto litúrgico, informa Andina.

PUERTAS DE INGRESO

Asimismo, la ingeniera del Senamhi Shearmely Florez dijo que está vigente un aviso sobre el aumento de la temperatura diurna, que impacta en distintas regiones, incluyendo Lima y Callao. Para la costa central, se pronosticaron temperaturas entre 23 °C y 31 °C.

La misa en la Base Aérea Las Palmas está prevista para las 10:30 horas y congregaría a 1 millón 200,000 fieles. Las puertas de ingreso se abrirán desde las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre, para que puedan entrar durante la noche y la madrugada.