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Hace 2 horas

Papa León XIV: cinco mil policías brindarán seguridad durante misa de despedida en Las Palmas

Se estima que serán alrededor de 1 millón 200 mil feligreses, entre nacionales y extranjeros, los que asistirán a la liturgia que encabezará el sumo pontífice.

Foto RPP



La Policía Nacional desplegará unos 5 mil efectivos para resguardar la santa misa de despedida que el papa León XIV oficiará en la Base Aérea Las Palmas del distrito de Santiago de Surco este lunes 16 de noviembre.

Según el Ministerio del Interior, unos 2 mil policías iniciarán sus labores a las 8:00 p. m. el domingo 15 de noviembre, es decir, antes que las puertas de la base aérea se abran. Otros 3 mil efectivos vigilarán los alrededores.

DESVÍOS VEHICULARES

También se unirán 2 mil efectivos de la Policía de Tránsito a los trabajos vinculados a la seguridad vial, las rutas, los cortes de calles y avenidas, y los desvíos vehiculares para facilitar el traslado de los fieles a la misa.

Se estima que 1 millón 200 mil feligreses, entre nacionales y extranjeros, asistirán a la liturgia que encabezará este lunes el sumo pontífice, quien concluirá con este acto su intenso recorrido apostólico por nuestro país.


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