Papa León XIV: Nazareno Móvil trasladará al Señor de los Milagros a la Base Aérea Las Palmas

La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorrerá cinco distritos de la capital durante su traslado a la Base Aérea de Las Palmas para presidir la misa de despedida que oficiará mañana el papa León XIV.

La hermandad del Señor de los Milagros informó que el anda saldrá hoy a las 07:00 a. m. de la iglesia Las Nazarenas. Para su traslado se usará el Nazareno Móvil; estará llegando a sede militar a la 01:00 p.m.

EVITAR DAÑOS

En este traslado especial, el Cristo Moreno recorrerá los distritos de Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. El anda y la imagen tendrá cuidados especiales para evitar que sufran daños.

Se estima que 1 millón 200 mil feligreses asistirán a la liturgia que encabezará este lunes el sumo pontífice, quien concluirá con este acto su intenso recorrido apostólico por nuestro país.