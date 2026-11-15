Asesinan a balazos a joven extranjera frente a su vivienda en San Martín de Porres

Una joven de nacionalidad venezolana fue asesinada a balazos la noche del sábado 14 de noviembre tras recibir cinco disparos en la vía pública, frente a su domicilio ubicado cerca de un colegio inicial y del parque Los Nísperos, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a RPP Noticias, el crimen ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. cuando la víctima identificada como Joanel Escalona Pacheco, de 26 años, fue interceptada por un individuo que se le acercó directamente para atacarla.

El sujeto le apuntó con un arma de fuego y le propinó impactos mortales en la pierna y en la cabeza. Peritos de criminalística y agentes policiales llegaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias de ley correspondientes y el cuerpo sin vida fue trasladado hacia la morgue.

Hipótesis policial y testimonios

Si bien las causas exactas del homicidio aún no han sido esclarecidas, la Policía Nacional maneja la hipótesis preliminar de que la mujer habría salido de su vivienda bajo engaños, luego de recibir una llamada telefónica previa al ataque.

Por su parte, los vecinos del sector manifestaron su preocupación al señalar que esta no sería la primera ocasión en la que se escuchan detonaciones por arma de fuego en las inmediaciones de la zona.