Capturan a cuatro presuntos integrantes de banda vinculada al sicariato en Ate

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos miembros de la banda criminal 'Los Faites de Huaycán' e intervino a una quinta persona durante un operativo ejecutado en las inmediaciones del paradero Horacio Zevallos, en el sector de Huaycán, distrito de Ate.

Los detenidos fueron identificados como Thiago García, Aldair Torres, Miguel Flores y Maricielo Carhuapoma. Durante la diligencia, los efectivos policiales incautaron 20 municiones de calibre .380, una combi de color blanco y dos teléfonos celulares.

Asimismo, los agentes del orden hallaron en poder de los detenidos, envoltorios pequeños y medianos con presuntas sustancias ilícitas, jeringas descartables, una balanza digital, una cuchara y un colador.

Vínculo con homicidio y diligencias

De acuerdo con información policial, la intervención se llevó a cabo tras el asesinato de Gregorio Cáceres González, de 52 años, registrado el viernes 13 de noviembre en la misma jurisdicción. Las autoridades investigan si este homicidio se perpetró bajo la modalidad de sicariato y si los capturados tuvieron participación directa en el crimen.

La principal hipótesis de la PNP señala que el ataque estaría vinculado con las actividades delictivas de ‘Los Faites de Huaycán’. En tanto, los intervenidos permanecen bajo investigación mientras los agentes continúan con las diligencias respectivas.