Papa León XIV: habilitan puntos de hidratación y servicios higiénicos para misa en Las Palmas

Con motivo de la Santa Misa que celebrará el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha dispuesto puntos de hidratación y servicios higiénicos en distintos sectores del recinto para atender a más de 1.2 millones de fieles.

Según la organización, voluntarios recorrerán las diversas áreas para entregar gratuitamente botellas de agua a quienes lo soliciten, mientras que el personal de apoyo orientará al público para ubicar los baños y puestos de agua más cercanos.

De forma complementaria, se han habilitado espacios de atención médica y ambulancias dentro de la base aérea para responder ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir durante la jornada. Estas acciones buscan prevenir complicaciones de salud derivadas de las largas horas de espera y las condiciones climáticas, por lo que los ciudadanos que requieran auxilio deberán comunicarlo al personal de organización o seguridad para recibir asistencia oportuna.

Medidas para grupos vulnerables y evacuación al término

Respecto a la participación de poblaciones vulnerables, la CEP informó que los niños podrán ingresar portando su propia entrada y documento de identidad, siempre acompañados por sus padres o un tutor responsable. Asimismo, se recomienda a los adultos mayores evaluar previamente su estado de salud y considerar el tiempo de permanencia en el lugar, mientras que a las mujeres con embarazos de riesgo se les exhorta a priorizar su salud y la de su bebé.

Al finalizar la misa, los asistentes deberán aguardar las indicaciones del personal autorizado y desplazarse por las rutas de salida habilitadas para evitar aglomeraciones y situaciones de riesgo. La organización aconseja no apresurarse ni intentar adelantarse a otros grupos, evitando correr, empujar o detenerse en las zonas de circulación para facilitar una evacuación ordenada y segura.