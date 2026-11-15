Fieles forman largas filas en exteriores de la Base Aérea Las Palmas a la espera del papa León XIV

Cientos de personas llegaron desde la noche del sábado 14 de noviembre para conseguir una ubicación en la última misa que celebrará el Sumo Pontífice antes de despedirse del Perú y retornar a Roma.

La expectativa por la última misa del papa León XIV en el Perú ha congregado a cientos de fieles en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. Desde la noche del sábado 14 de noviembre, numerosas personas comenzaron a formar filas con el propósito de conseguir una de las mejores ubicaciones para participar en la ceremonia religiosa programada para este lunes 16 de noviembre.

Durante una supervisión por los diferentes accesos al recinto, se constató la presencia de creyentes que llegaron con anticipación para asegurar su ingreso. Una mujer contó que se encontraba en el lugar desde la madrugada del domingo, con la esperanza de estar cerca del altar durante la celebración eucarística del santo padre.

La emoción también se hizo evidente entre los jóvenes que aguardaban en los exteriores de la base aérea. Uno de ellos expresó su entusiasmo por la proximidad de la ceremonia, que marcará el cierre de la visita apostólica de León XIV al país, luego de recorrer Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y otras regiones del territorio nacional.

RETORNO A ROMA

La santa misa está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre, mientras que las puertas de la Base Aérea Las Palmas se abrirán desde las 10:00 p. m. de este domingo 15. Al término de la celebración religiosa, el papa León XIV se despedirá de los fieles peruanos y emprenderá su retorno a Roma, poniendo fin a su recorrido apostólico por el Perú.