Senamhi alerta por incremento del caudal de ríos Rímac, Lurín, Mala y Cañete

El organismo advirtió que los niveles de agua de los cuatro ríos de Lima continuarán aumentando durante las próximas 24 horas debido a las lluvias en las zonas altas de sus cuencas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de los caudales de los ríos Rímac, Lurín, Mala y Cañete, en el departamento de Lima, como consecuencia de las precipitaciones registradas en las zonas altas de sus respectivas cuencas. La institución advirtió que esta situación podría continuar durante las próximas 24 horas debido a las condiciones meteorológicas y la humedad del suelo.

De acuerdo con el monitoreo hidrológico realizado el 14 de noviembre a las 4:00 p. m., el río Rímac registró un caudal de 40.48 metros cúbicos por segundo en la estación Chosica, mientras que el río Lurín alcanzó los 7.74 metros cúbicos por segundo en la estación Antapucro. Por su parte, el río Mala reportó 26.38 metros cúbicos por segundo en la estación La Capilla y el río Cañete llegó a 28.88 metros cúbicos por segundo en la estación Socsi.

El Senamhi explicó que las precipitaciones pronosticadas y las actuales condiciones de humedad del suelo favorecen el incremento de los niveles de agua en estos afluentes. Ante este escenario, recomendó a las personas que viven o realizan actividades cerca de las riberas mantenerse alejadas de las zonas de riesgo y evitar cruzar los ríos, debido a las posibles variaciones de sus caudales.

VIGILANCIA PERMANENTE

Asimismo, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Senamhi informaron que mantienen una vigilancia permanente del comportamiento de los ríos a nivel nacional para contribuir con las acciones de prevención. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los avisos hidrológicos oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de desastres.